Болельщики «Эдмонтона» устроили овации Костину во время интервью после матча с «Кингз»

Российскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Климу Костину устроили овацию во время интервью после матча плей-офф Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2, 1-1).
23-летнего хоккеиста признали первой звездой встречи: он забросил победную шайбу «нефтяников» на 43-й минуте. Видео с послематчевыми овациями можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
«Для начала хочу извиниться за свой английский, он у меня не очень хороший. Но вы, ребята, даже не представляете, как я горд быть в этой команде. Играть для вас – просто потрясающе. Спасибо огромное», — сказал Костин во время интервью.
Россиянин выступает за «Эдмонтон» с 2022 года. В регулярном сезоне Костин провёл 57 матчей, набрав 21 (11+10) очко при полезности «+12». В плей-офф нападающий принял участие в двух встречах, забросив одну шайбу при общей полезности «+2».
Третий матч между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом» состоится в субботу, 22 апреля, в Лос-Анджелесе. Начало — в 5:00 мск.
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