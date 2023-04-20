Михайлов: ЦСКА и министерство обороны сделали меня таким, какой я есть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов рассказал о влиянии клуба ЦСКА на его жизнь. Столичный клуб 29 апреля отметит 100-летие со дня основания. Михайлов на протяжении многих лет был капитаном ЦСКА и сборной СССР.

«Для меня ЦСКА — становление меня как человека. В ЦСКА всегда были великие команды — волейбольные, баскетбольные, штангисты и так далее. Все друг друга знали, по-дружески друг к другу относились. Цель у всех была одна — хорошо трудиться и всегда выигрывать. До сих пор стремлюсь к ней, теперь как болельщик. Горжусь тем, что ЦСКА и министерство обороны сделали меня таким, какой я есть.

Без них, может быть, и стал бы хорошим спортсменом, не знаю. Но в ЦСКА работали великие тренеры мирового масштаба, которые прививали нам определённые принципы. Это вся моя жизнь. Надеюсь, что и дальше ЦСКА будет давать путь многочисленным воспитанникам, которые продолжат его прославлять», — цитирует Михайлова «РИА Новости».

Напомним, ХК ЦСКА в финале Кубка Гагарина встречается с «Ак Барсом». После двух матчей счёт в серии 1-1.