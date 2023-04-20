Михайлов: ЦСКА и министерство обороны сделали меня таким, какой я есть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов рассказал о влиянии клуба ЦСКА на его жизнь. Столичный клуб 29 апреля отметит 100-летие со дня основания. Михайлов на протяжении многих лет был капитаном ЦСКА и сборной СССР.
«Для меня ЦСКА — становление меня как человека. В ЦСКА всегда были великие команды — волейбольные, баскетбольные, штангисты и так далее. Все друг друга знали, по-дружески друг к другу относились. Цель у всех была одна — хорошо трудиться и всегда выигрывать. До сих пор стремлюсь к ней, теперь как болельщик. Горжусь тем, что ЦСКА и министерство обороны сделали меня таким, какой я есть.
Без них, может быть, и стал бы хорошим спортсменом, не знаю. Но в ЦСКА работали великие тренеры мирового масштаба, которые прививали нам определённые принципы. Это вся моя жизнь. Надеюсь, что и дальше ЦСКА будет давать путь многочисленным воспитанникам, которые продолжат его прославлять», — цитирует Михайлова «РИА Новости».
Напомним, ХК ЦСКА в финале Кубка Гагарина встречается с «Ак Барсом». После двух матчей счёт в серии 1-1.
- 20 апреля 2023
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
16:57
-
16:53
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
15:36
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
13:56
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:48
-
11:27
-
11:22
-
11:11
-
10:55
-
10:38
-
10:31
-
10:04
-
09:51
-
09:20
-
08:53
-
08:33
-
08:12
-
07:54
-
07:47
-
07:30
-
05:37