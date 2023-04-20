Министр спорта Татарстана: финал Кубка Гагарина — уже невероятное достижение «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил выступление «Ак Барса» в текущем сезоне.
«Я считаю, что это уже невероятное достижение руководства клуба и нынешнего тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднимался с такого дна, выигрывал регулярку и доходил до финала Кубка Гагарина. Это очень сложная история.
Сейчас в финале идут «качели». В первом матче мы победили 4:1, это была классная игра. Вчера проиграли 0:3. Посмотрим, что будет дальше. Каждый матч – отдельная история. Тем более посмотрите на то, что ЦСКА делал ранее, – бывало, они проигрывали первую игру, но потом выигрывали с дикими счетами. Так что надо смотреть всю систему: как играет другая команда, как она настраивается. В хоккее очень важен момент, игра может переломиться в секунду: забили в меньшинстве или не реализовали большинство – и всё пошло не так. Поэтому, на мой взгляд, в финале оказались две равные команды. Сейчас всё решит настрой, мотивация и элемент удачи», — цитирует Леонова «РБ Спорт».
Напомним, в финальной серии «Ак Барс» — ЦСКА счёт равный — 1-1. Третий матч состоится завтра, 21 апреля, в Москве.
- 20 апреля 2023
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