Экс-игрок НХЛ: на суперзвёздах из России не дают удалений, как на других звёздах лиги

Экс-игрок клубов Национальной хоккейной лиги и ХК «Сочи» Пол Биссонетт рассказал, что судьи лиги недостаточно следят за нарушениями на российских хоккеистах.

«Ещё во время регулярного чемпионата в «Миннесоте» говорили, что к Кириллу Капризову как к суперзвезде из России не относятся в НХЛ так, как к Коннору Макдэвиду, или Сидни Кросби, или другим североамериканцам. Мне кажется, что на суперзвёздах из России не дают удалений, как на других звёздах.

Капризова должны защищать (судьи). Нельзя просто бить его несколько раз подряд по рёбрам и ничего за это не получать», — приводит слова Биссонетта «РИА Новости» со ссылкой на подкаст Spittin' Chiclets.

Напомним, по ходу первой встречи стартового раунда Кубка Стэнли защитник «Далласа» Райан Сутер два раза ударил клюшкой в спину Капризова.