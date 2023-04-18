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Видео: Сутер дважды жёстко ударил Капризова клюшкой по спине

Видео: Сутер дважды жёстко ударил Капризова клюшкой по спине
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

По ходу встречи защитник «Далласа» Райан Сутер два раза ударил клюшкой в спину российского нападающего и лидера «Уайлд» Кирилла Капризова, очевидно намереваясь вывести ключевого игрока гостей из психологического равновесия.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обоих эпизодов:

ВИДЕО

Тем не менее жёсткая игра Сутера против Капризова не помогла его команде добиться победы. «Миннесота» победила во втором овертайме, а на счету Капризова шайба в первом периоде.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг там же в Далласе.

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