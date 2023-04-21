Купер — о 3:7 с «Торонто»: отсутствие Хедмана было бы плохим оправданием такому поражению

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение во втором матче серии с «Торонто» со счётом 2:7. «Лайтнинг» провели матч без двух основных защитников — Виктора Хедмана и Эрика Чернака, которые получили травмы в первом матче серии.
«Это поражение не имело никакого отношения к тому, что Хедман выбыл из игры. Мы выигрывали матчи в этой лиге и без него. Я мог бы сидеть здесь и повторять 100-летние клише, какое из них вы хотите услышать? В конце концов, достаточно ли хорошо мы играли сегодня, чтобы победить? Отсутствие Хедмана было бы просто плохим оправданием.
Что сказал команде после игры? На самом деле здесь не в чем разбираться. Игра окончена. Мы говорили немного после игры, но эти ребята профессионалы. Они сами знают, что произошло и что с этим делать», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своём аккаунте в соцсети.
Счёт в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» 23 апреля.
- 21 апреля 2023
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:45
-
08:26
-
08:09
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
06:44
-
06:27
-
06:27
-
06:17
-
05:32
-
05:00
-
04:07
- 20 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:15
-
20:54
-
20:44
-
20:28
-
20:12
-
19:46
-
19:39
-
19:22
-
19:18
-
19:04