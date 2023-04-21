Президент «Локомотива» подробно охарактеризовал игроков своей команды

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев оценил игру лидеров ярославской команды в прошедшем сезоне КХЛ. Напомним, «Локомотив» уступил во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. В первом раунде ярославский клуб в пяти матчах обыграл подмосковный «Витязь».

«Андроновым мы довольны, он выполнил свою функцию. Команду нужно было сплотить и на поле, и в раздевалке. Не хватало исполнения, игроцких качеств, но в целом, я считаю, он справился со своей задачей.

Бочаров? Тренеры решают, кто будет первым, кто вторым. Мы Бочарова брали с целью, что если бы он и не был первым вратарём, то мог подстраховать молодого нашего вратаря. Если Исаев занял место первого, что тут поделаешь. Я считаю, что Бочаров вполне справился с задачей.

Сергеев? Считаю, Андрей провёл очень хороший сезон, мы им довольны. Да, возможно, где-то в каких-то играх нужно быть более собранным ему.

Чехович – молодой парень. Да, вопросы есть. Но надежды остаются, так что будем смотреть, как дальше.

Слова Никитина о том, что «Локомотиву» нужно почистить состав? Спорт — штука жестокая. Конечно, будут изменения. Пока не скажу [насколько глобальными они будут]. Могут быть глобальными, не глобальными, но будут. Это зависит не только от того, какие кому оценки мы даём – это зависит и от того, кого мы можем взять. Нужно всё взвешивать.

Коршков? Так сложилось, было много… И травма, и какие-то были проблемы. Не очень удачно провёл сезон, надо признаться. Верю ли я в него? Все одинаково относятся к Егору, у него есть мастерство, он может играть. Посмотрим, как будет дальше», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.