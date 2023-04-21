Оценка за сезон в КХЛ и планы на будущее. Редкое интервью с президентом «Локомотива»

Сегодня состоялась пресс-конференция «Локомотива» по итогам выступления в сезоне-2022/2023. Команда Игоря Никитина вылетела во втором раунде плей-офф Западной конференции, уступив в семиматчевой серии ЦСКА.

На вопросы журналистов ответил президент ярославского клуба Юрий Яковлев, который редко общается с прессой, а потому каждое его выступление носит особый характер. Приводим главные фрагменты беседы с боссом железнодорожников.

Вера в Никитина и переговоры с помощниками

«Оценка сезона? Если в общем говорить, то удовлетворительно. Надеялись мы, конечно, на более положительный результат, но как сыграли, так сыграли. Что тут скажешь. Единственное – ребята молодцы, боролись до конца. Важен итоговый результат.

Его работу оцениваю так же, как работу команды. Неразрывно всё связано. Хочу сказать, что вера, надежда в Игоря остаётся. Я верю в него как в специалиста, как в человека, который способен решать большие задачи, что он и доказывал. В целом положительное отношение к Игорю Никитину.

Контракты помощников Никитина? Ведём переговоры, обычная работа. Мы в процессе. Может быть, какие-то изменения и будут, но несущественные.

Чего не хватило в серии с ЦСКА? Вопрос сложный, потому что однозначно не ответишь – долго можно рассуждать. Я бы сказал – реализация. Моментов много, бросков много, реализация хромает. Это первое. Второе – некоторые игроки проявили себя не так, как ожидалось. И просто где-то удача нам не сопутствовала. С ЦСКА надо было одну игру выиграть, тогда было бы легче».

Оценка игроков

«Андроновым мы довольны, он выполнил свою функцию. Команду нужно было сплотить и на поле, и в раздевалке. Не хватало исполнения, игроцких качеств, но в целом, я считаю, он справился со своей задачей.

Бочаров? Тренеры решают, кто будет первым, кто вторым. Мы Бочарова брали с целью, что если бы он и не был первым вратарём, то мог подстраховать молодого нашего вратаря. Если Исаев занял место первого, что тут поделаешь. Я считаю, что Бочаров вполне справился с задачей.

Сергеев? Считаю, Андрей провёл очень хороший сезон, мы им довольны. Да, возможно, где-то в каких-то играх нужно быть более собранным ему.

Чехович – молодой парень. Да, вопросы есть. Но надежды остаются, так что будем смотреть, как дальше.

Слова Никитина о том, что «Локомотиву» нужно почистить состав? Спорт — штука жестокая. Конечно, будут изменения. Пока не скажу [насколько глобальными они будут]. Могут быть глобальными, неглобальными, но будут. Это зависит не только от того, какие кому оценки мы даём – это зависит и от того, кого мы можем взять. Нужно всё взвешивать.

Коршков? Так сложилось, было много… И травма, и какие-то были проблемы. Не очень удачно провёл сезон, надо признать. Верю ли я в него? Все одинаково относятся к Егору, у него есть мастерство, он может играть. Посмотрим, как будет дальше».

Юрий Яковлев Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

Прогресс Лихачёва, вопрос иностранцев и отсутствие переговоров с О'Деллом

«Будет ли возвращён Лихачёв из аренды? Будет. Мы надеемся на него. Лихачёв в аренде хорошо провёл сезон, показал себя.

Если вы помните нашу прошлую пресс-конференцию, я сказал, что мы не отказываемся от иностранцев – мы просто хотим брать качественных, которые нас устраивают, а иначе зачем. Ведём переговоры. Если сложится, если придут те, кто нам нужен, то не исключаю, что кто-то будет. О'Делл? Не ведём переговоров».

По возращению Денисенко ясности нет

«Вратарской группой мы довольны, где-то есть проблемы. У нас подрастает хорошая молодёжь. В нападении нужна реализация, подумаем, что нужно сделать. Защиту я бы чуть больше укрепил, есть проблемы с началом атаки.

Планируем ли возвращать Денисенко из Северной Америки? Ничего не могу сказать, у них начинается плей-офф. У Григория какие-то свои планы, пока никакой информации нет».

«Локо» поставлен «неуд» за сезон в МХЛ

«Ярослав Люзенков, видимо, перейдёт в питерское «Динамо». Согласно регламенту он имеет право выкупить контракт, что он и сделает. В целом сезон для «Локо» считаю неудовлетворительным. Ребята выиграли регулярку, неплохо прошли два раунда. С Нижним Новгородом сыграли крайне неудачно. Выглядели слабо. По новому тренеру ведём переговоры. Есть кандидаты».

Введение в КХЛ перекрёстного плей-офф и система начисления очков

«Может, введение перекрёстного плей-офф подхлестнёт, появится дополнительный интерес. Просто по затратам вписаться… Если игры будут через день, то нагрузка и затраты приличные. Нормально, какой-то серьёзной проблемы нет. Если Дальний Восток выйдет, то будет сложно, но что делать. Деваться некуда.

Три очка и два очка имеют свои плюсы и минусы. Я в своё время был сторонником трёхочковой системы, но два очка тоже нормально. Считаю, что в НХЛ правильное решение в овертайме: когда снимаешь вратаря, то больше риска. Это логично. Продление чемпионата? Какой-то недоработанный вопрос. У нас контракты до 30 апреля. Если продлевают, то ребята не могут уйти в отпуск, они должны играть. Конечно, нам не хватает времени, игры через день, ребята устают. Этот вопрос надо тщательнее прорабатывать».

Потолок зарплат и создание равных условий в КХЛ

«Потолок зарплат? У меня свой взгляд на эту ситуацию. Считаю, что появилось больше конкуренции и борьбы. Уровень хоккея стал пониже, средние команды за счёт дисциплины, работы и серьёзной борьбы стали побеждать. Надо нам выровнять условия в лиге, чтобы они были более равные. Анализируя переходы и другие нюансы мы понимаем, что не все в равных условиях».