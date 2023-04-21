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В «Локомотиве» хотят, чтобы КХЛ лишала очков при поражении в овертайме со снятым вратарём

В «Локомотиве» хотят, чтобы КХЛ лишала очков при поражении в овертайме со снятым вратарём
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что за проигрыш команды, которая заменила вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме, нужно не давать очков. Первым в КХЛ такую практику стал применять главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

«Трёхочковая система? И три очка, и два очка имеют свои плюсы и минусы. Я в своё время был сторонником трёхочковой, но два очка тоже нормально. Есть нюансы. Я считаю, в НХЛ правильное решение в отношении овертаймов: когда снимаешь вратаря, должны быть дополнительные риски. И если команда проиграла, снимается очко. А так разницы нет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Примеру Фёдорова в прошедшей регулярке последовали несколько главных тренеров, такие как Илья Воробьёв, Андрей Разин и другие.

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