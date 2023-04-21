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«Химик» — «Сокол» 7:3, четвёртый матч финальной серии плей-офф ВХЛ, 21 апреля 2023 года

«Химик» крупно обыграл «Сокол» со счётом 7:3 и стал обладателем Кубка Петрова
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
21 апреля 2023, пятница. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
7 : 3
Сокол
Красноярск
1:0 Кровяков (Иванов, Заседа) – 05:48 (5x5)   1:1 Гиздатуллин (Пучков, Белов) – 06:26 (4x5)   2:1 Иванов (Джиошвили) – 25:01 (4x5)   3:1 Рубцов (Губин, Сериков) – 27:34 (5x5)   4:1 Иванов (Меляков, Кровяков) – 28:59 (5x3)   5:1 Иванов (Меляков, Усманов) – 29:42 (5x3)   6:1 Заседа (Иванов, Шипов) – 30:31 (5x4)   7:1 Джиошвили (Губин, Соколов) – 31:04 (5x5)   7:2 Николенко (Скворцов, Майоров) – 44:20 (5x5)   7:3 Майоров (Николенко, Минеев) – 55:54 (5x5)

В составе победителей голы забили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа, Владислав Джиошвили, а также Даниил Иванов, оформивший хет-трик. Второй период «Химик» выиграл со счётом 6:0.

За «Сокол» забросили Артур Гиздатуллин, Леонид Николенко и Константин Майоров.

Таким образом, «Химик» одержал четвёртую победу и выиграл серию со счётом 4-0. Это первый Кубок Петрова для команды.

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