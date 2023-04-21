«Химик» крупно обыграл «Сокол» со счётом 7:3 и стал обладателем Кубка Петрова

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.

В составе победителей голы забили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа, Владислав Джиошвили, а также Даниил Иванов, оформивший хет-трик. Второй период «Химик» выиграл со счётом 6:0.

За «Сокол» забросили Артур Гиздатуллин, Леонид Николенко и Константин Майоров.

Таким образом, «Химик» одержал четвёртую победу и выиграл серию со счётом 4-0. Это первый Кубок Петрова для команды.