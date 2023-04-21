Александр Радулов после сольного прохода забросил эффектную шайбу в матче с ЦСКА

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте защитник казанцев Кирилл Адамчук отдал передачу вперёд. Нападающий Александр Радулов, проскочив между двух соперников, ворвался в зону и нанёс бросок из-под Владислава Провольнева. Шайба влетела точно в дальний угол Адама Рейдеборна, который не смог дотянуться до неё. Радулов сократил отставание в счёте — 2:3.

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