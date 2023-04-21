ЦСКА нанёс за 2-й период пять бросков и забил трижды, у «Ак Барса» 16 бросков и один гол
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 22:12 (5x4) 1:1 Воронков (Журавлёв) – 22:40 (5x5) 2:1 Соркин (Полтапов) – 32:06 (5x5) 3:1 Слепышев (Нестеров, Окулов) – 35:56 (5x4)
Все голы команды забили во втором игровом отрезке. Примечательно, что «Ак Барс» перебросал ЦСКА более чем в три раза — 16:5. Тем не менее казанцы лишь однажды поразили ворота соперников. Армейцы, в свою очередь, реализовали три своих броска. Таким образом, ЦСКА реализовал 60% бросков. При этом хозяева дважды отличились при игре в большинстве.
Отметим, что в первом периоде команды нанесли по шесть бросков.
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