ЦСКА нанёс за 2-й период пять бросков и забил трижды, у «Ак Барса» 16 бросков и один гол

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Все голы команды забили во втором игровом отрезке. Примечательно, что «Ак Барс» перебросал ЦСКА более чем в три раза — 16:5. Тем не менее казанцы лишь однажды поразили ворота соперников. Армейцы, в свою очередь, реализовали три своих броска. Таким образом, ЦСКА реализовал 60% бросков. При этом хозяева дважды отличились при игре в большинстве.

Отметим, что в первом периоде команды нанесли по шесть бросков.