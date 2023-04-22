31 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
Счёт в матче был открыт в середине второго периода — на 33-й минуте встречи отличилсяч Кейси Сизикас, выведя «айлендерс» вперёд. На 37-й минуте «Каролине» удалось сравнять счёт усилиями Йеспера Фаста.
Следующую шайбу зрители увидели только на 57-й минуте игрового времени — отличился Кайл Палмьери. Всего через 44 секунды Мэтт Мартин удвоил преимущество «островитян» в счёте. В «каролине» приняли решение выпустить шестого полевого игрока, сняв вратаря, за что и попалтились — в пустые ворота гол забил Скотт Мейфилд.
Точку в матче на 59-й минуте поставил Андерс Ли. «Айлендерс» одержали победу со счётом 5:1 и сократили отставание в серии — 1-2.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 бросок из 32, проведя на льду весь матч.
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