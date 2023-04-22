Главный тренер «Флориды» объяснил, почему выпустил Бобровского в третьем периоде

Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил своё решение заменить вратаря Алекса Лайона после трёх пропущенных шайб и выпустить давно не игравшего Сергея Бобровского в середине третьего периода третьего матча серии плей-офф с «Бостоном» (2:4). Россиянин провёл на площадке 7 минут и 55 секунд и пропустил одну шайбу после девяти бросков соперника.
«На самом деле это не имело ничего общего с игрой Лайона. Он много матчей провёл под сильным давлением. И при счёте 0:3 нам не нужно было, чтобы вратарь стоял на голове, нам необходимо было решительно действовать в атаке. У нас есть ещё один вратарь, очень, очень хороший вратарь, который давно не играл. Риск есть, верно? Мы поставили вратаря, который давно не играл, но нуждался в практике. Это не была критика игры Алекса», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.
Предыдущий матч Бобровский провёл 27 марта с «Оттавой». В решающем отрезке сезона в борьбе за плей-офф основным вратарём «Флориды» был Лайон.
- 22 апреля 2023
-
09:16
-
08:55
-
08:25
-
08:13
-
07:28
-
06:15
-
05:37
-
05:18
-
04:48
-
02:20
- 21 апреля 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:25
-
22:48
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
21:48
-
21:34
-
21:26
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:41
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
19:49
-
19:12
-
19:03