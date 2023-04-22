Главный тренер «Флориды» объяснил, почему выпустил Бобровского в третьем периоде

Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил своё решение заменить вратаря Алекса Лайона после трёх пропущенных шайб и выпустить давно не игравшего Сергея Бобровского в середине третьего периода третьего матча серии плей-офф с «Бостоном» (2:4). Россиянин провёл на площадке 7 минут и 55 секунд и пропустил одну шайбу после девяти бросков соперника.

«На самом деле это не имело ничего общего с игрой Лайона. Он много матчей провёл под сильным давлением. И при счёте 0:3 нам не нужно было, чтобы вратарь стоял на голове, нам необходимо было решительно действовать в атаке. У нас есть ещё один вратарь, очень, очень хороший вратарь, который давно не играл. Риск есть, верно? Мы поставили вратаря, который давно не играл, но нуждался в практике. Это не была критика игры Алекса», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Предыдущий матч Бобровский провёл 27 марта с «Оттавой». В решающем отрезке сезона в борьбе за плей-офф основным вратарём «Флориды» был Лайон.