Нападающий «Ак Барса» — о 2:3 от ЦСКА: много создаём и бросаем, но реализация хромает

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал третий матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3) и посетовал на большое количество нереализованных голевых моментов своей команды.
«Хороший матч, динамичный, жёсткий и боевой. Мы просто не забили свои моменты. Почему не получается в большинстве? Пока не идёт, не забили все три попытки. Будем работать, сейчас приедем в отель. Надо успокоиться и со свежей головой выйти на следующий матч.
В чём причина неудачного отрезка во втором периоде? Где-то неправильно действовали, отошли от своей игры. ЦСКА использовал свои моменты. Насколько гол Радулова подхлестнул? Важный гол, нам надо забивать. Много создаём и бросаем, но реализация хромает. Что ждать от следующего матча? Сыграем иначе, сделаем выводы. Выйдем играть только на победу», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.
Отметим большое превосходство «Ак Барса» по броскам по результатам матча — 34:15. Второй период казанцы выиграли по броскам со счётом 15:5, однако пропустили три шайбы, забив всего одну. Следующий матч серии состоится в Москве 23 апреля.
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