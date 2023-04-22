Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты» жестами обвинил игроков «Далласа» в нырках

Форвард «Миннесоты» жестами обвинил игроков «Далласа» в нырках
Комментарии

Канадский нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо остался недоволен хоккеистами «Даллас Старз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (5:1, 2-1).

На 52-й минуте форварду «дикарей» выписали двухминутное удаление. Уезжая в штраф-бокс, Фолиньо рядом с судьёй начал показывать жестами нырки, адресуя их скамейке «Далласа».

ВИДЕО

Отметим, что после второго матча серии главный тренер «Старз» Питер Дебур отметил склонность игроков «Миннесоты» нарушать правила.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.

Материалы по теме
Дубль Цуккарелло помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в третьем матче
Материалы по теме
Видео
Кирилл Капризов оттащил нападающего «Далласа» от своего одноклубника после хита соперника
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023