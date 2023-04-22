Форвард «Миннесоты» жестами обвинил игроков «Далласа» в нырках

Канадский нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо остался недоволен хоккеистами «Даллас Старз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (5:1, 2-1).

На 52-й минуте форварду «дикарей» выписали двухминутное удаление. Уезжая в штраф-бокс, Фолиньо рядом с судьёй начал показывать жестами нырки, адресуя их скамейке «Далласа».

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Отметим, что после второго матча серии главный тренер «Старз» Питер Дебур отметил склонность игроков «Миннесоты» нарушать правила.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.

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