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Источник: «Салават Юлаев» договорился о новом контракте с форвардом Хо-Сэнгом

Источник: «Салават Юлаев» договорился о новом контракте с форвардом Хо-Сэнгом
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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом, сообщает «Бизнес Online». Сообщается, что контракт канадца с уфимским клубом будет рассчитан сроком на один год.

Хо-Сэнг пропустил практически всю регулярку, получив травму в первом матче сезона, в котором успел отметиться результативной передачей. В плей-офф 27-летний канадец провёл четыре игры без набранных баллов.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отмечал поведение Хо-Сэнга вне льда и назвал его непрофессиональным. При этом защитник отметил высокий уровень мастерства канадца.

27-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Провёл в НХЛ 53 матча, в которых набрал 24 (7+17) очка.

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