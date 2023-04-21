Бывшие легионеры «Салавата» выплатили клубу 93,8 млн рублей за расторжения контрактов

Бывшие легионеры «Салавата Юлаева» заплатили клубу 93,8 млн рублей за расторжение соглашений в марте 2022 года.

«Проведён зачёт по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале-марте 2022-го года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 млн рублей», — говорится в сообщении «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчётность клуба.

Напомним, весной 2022 года в ходе первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» все иностранные хоккеисты покинули стан «Салавата». Среди них оказались финны Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Юха Метсола, Маркус Гранлунд, датчанин Филип Ларсен, а также белорусский хоккеист канадского происхождения Джефф Плэтт. Уфимцы по итогу без легионеров прошли первый раунд, однако во втором вылетели, проиграв «Трактору».