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Журналисты: нет слов, чтобы описать, как сильно «Питтсбург» потратил впустую сезон Кросби

Журналисты: нет слов, чтобы описать, как сильно «Питтсбург» потратил впустую сезон Кросби
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл прокомментировали итоги сезона для «Питтсбург Пингвинз». Команда впервые за 17 лет не вышла в плей-офф. Кроме того, североамериканские обозреватели назвали капитана «пингвинов» Сидни Кросби лучшим хоккеистом клуба в сезоне.

«В этом сезоне «Пингвинз» забили 261 гол. Кросби находился на льду, когда забивали более половины из них (131). У нас заканчиваются способы сказать, насколько сильно руководство потратило впустую ещё один превосходный сезон 35-летнего великого-игрока-во-все-времена», — приводит слова журналистов The Athletic.

Напомним, Кросби стал лучшим ассистентом и бомбардиром «Питтсбурга» в сезоне-2022/2023. Канадец набрал 93 (33+60) очка в 82 матчах.

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