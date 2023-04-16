Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал отставку всего руководства клуба

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал отставку всего руководства клуба после невыхода в плей-офф.

«Никто не чувствует себя хорошо. Мы все чувствуем ответственность. Это не самое приятное чувство.

Когда вы проигрываете, всегда будут перемены. Но я думаю, что за последние несколько лет текучка кадров была большой. Такое трудно предсказать. В предыдущие годы мы проигрывали в первом раунде. Учитывая то, что произошло в этом году, я ожидаю, что изменений снова будет больше. В какой степени? Я не знаю», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, 14 апреля «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил об освобождении от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

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