Главный тренер «Миннесоты» подозревает хоккеистов «Далласа» в нырках
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал, что подозревает хоккеистов «Даллас Старз» в симуляциях и нырках.
«Мы чувствовали, что у них есть более крупные игроки, которые, вероятно, слишком легко падают в ходе матчей. Мы говорили об этом раньше, и это тонкая грань, потому что мы не ныряем. Наша команда не ныряет. Сколько раз я хотел бы зайти в раздевалку и сказать: «Знаете что, ребята, давайте приукрасим». Я имею в виду, что ты хочешь играть в большинстве из-за того, как усердно твоя команда работает, насколько вы упорны и всё в этом духе… Но мы так не поступаем. Это не то, чем мы занимаемся», — приводит слова Эвасона The Athletic.
Напомним, в третьем матче «Миннесота» одержала победу со счётом 5:1 и вышла вперёд в серии — 2-1.
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