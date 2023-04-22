The Athletic: Бучневич превратился в чертовски важного игрока для «Сент-Луиса»

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл оценили игру российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича. Североамериканские обозреватели назвали форварда лучшим игроком «блюзменов» в сезоне-2022/2023.

«Джордан Кайру стал лидером клуба по количеству очков, но его игра без шайбы стала катастрофической причиной падения «Сент-Луиса». Павел Бучневич в этом отношении был намного сильнее на обоих концах площадки, набрав 67 очков в 63 матчах. Если бы он сыграл во всех встречах, то набрал бы 87 баллов. Он превратился в чертовски важного игрока», — приводит слова журналистов The Athletic.

Напомним, Бучневич, записав на свой счёт 67 (26+41) очков в 63 матчах, отстал на пять баллов от Джордана Кайру (72 в 79) и стал вторым снайпером и бомбардиром «Сент-Луиса» в сезоне.