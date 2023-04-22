Тренер «Далласа» ответил на подозрения наставника «Миннесоты» в нырках своих игроков

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур ответил на подозрения наставника «Миннесоты Уайлд» Дина Эвасона в симуляциях и нырках игроков «шерифов».

«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет. Знаете, если бы я тренировал одну из самых штрафуемых команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошее поведение тренера», — приводит слова Дебура The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1. Благодаря этому успеху «Миннесота» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующий матч пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля.

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