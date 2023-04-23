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«Виннипег» отыгрался с 1:4, но проиграл «Вегасу» после двух овертаймов в плей-офф НХЛ

Завершился третий матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Джек Айкел (дважды), Киган Колесар и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

За «Виннипег» забивали Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Адам Лаури. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Отметим, по ходу матча «Виннипег» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегас». Следующий матч состоится 25 апреля в Виннипеге, начало – 04:30 мск.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте.