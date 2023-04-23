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«Виннипег» отыгрался с 1:4, но проиграл «Вегасу» после двух овертаймов в плей-офф НХЛ

«Виннипег» отыгрался с 1:4, но проиграл «Вегасу» после двух овертаймов в плей-офф НХЛ
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Завершился третий матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Джек Айкел (дважды), Киган Колесар и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

За «Виннипег» забивали Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Адам Лаури. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Отметим, по ходу матча «Виннипег» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегас». Следующий матч состоится 25 апреля в Виннипеге, начало – 04:30 мск.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, «Виннипег», в свою очередь, финишировал на восьмом месте.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Стоун, Амадио) – 02:52 (5x5)   0:2 Айкел (Стивенсон, Пьетранджело) – 06:18 (5x4)   1:2 Коннор (Демело, Диллон) – 09:07 (5x5)   1:3 Айкел (Пьетранджело, Смит) – 30:46 (5x4)   1:4 Колесар (Айкел, Амадио) – 37:45 (5x5)   2:4 Нидеррайтер (Дюбуа, Пионк) – 42:04 (5x5)   3:4 Шайфли (Пионк, Коннор) – 54:08 (5x4)   4:4 Лаури (Наместников, Пионк) – 59:38 (6x5)   4:5 Амадио (Барбашёв) – 83:40 (5x5)
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