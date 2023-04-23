При счёте 3:2 в пользу «Тампы» арбитры отменили взятие ворот Самсонова. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В концовке второго периода при счёте 3:2 в пользу «Тампы» арбитры отменили взятие ворот Ильи Самсонова, так как судьям показалось, что российский вратарь уже накрыл шайбу, после чего Брейден Пойнт сыграл на добивании. Данный эпизод вызвал множественные споры. Решение об отмене гола принял главный арбитр Франсис Шаррон.

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Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Ноэль Аччари, Остон Мэттьюс, а также Райан О'Райлли. У хозяев в сегодняшней встрече забивали Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Даррен Рэддиш.

Таким образом матч перешёл в овертайм, где шайбу забросил Морган Райлли, чем принёс победу гостям.