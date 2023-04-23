«Без понятия, почему судья свистнул. Это шокировало». Купер — о незасчитанном голе «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал незасчитанный гол «Лайтнинг» в третьем матче серии с «Торонто» (3:4 ОТ). В концовке второго периода при счёте 3:2 в пользу «Тампы» арбитры отменили взятие ворот Ильи Самсонова, так как судьям показалось, что российский вратарь уже накрыл шайбу, после чего Брейден Пойнт сыграл на добивании.

«Я понятия не имею, почему судья дал свисток. Это шокировало. Вся арена, где было 20 000 человек, видела это своими глазами. Я не понимаю, что заставило судью свистнуть в данном эпизоде. По траектории полёта шайбы было понятно, что она вряд ли была зафиксирована вратарём. В этом эпизоде нам не повезло, но мы проиграли не из-за этого», — цитирует Купера Sportsnet.

Четвёртый матч серии состоится 25 апреля в Тампе. «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-1.