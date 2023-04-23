«Самсонов был ключевым игроком». О'Райлли — о победе в третьем матче серии с «Тампой»

Нападающий «Торонто» Райан О'Райлли отметил вклад российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в победу в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин отразил 36 из 39 бросков по воротам, включая 14 сейвов во втором периоде.

«Я думаю, что Самсонов был ключевым игроком сегодня. Мы закончили второй период, отставая всего лишь в одну шайбу, это было невероятно. Мы показали не лучшую свою игру, но мы боролись весь матч. Все работали и одержали очень важную победу», — цитирует О'Райлли Sportsnet.

О'Райлли оформил хет-трик Горди Хоу, отметившись двумя результативными передачами, забив гол на последней минуте третьего периода и подравшись с Никитой Кучеровым.