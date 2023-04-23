«Чайка» сравняла счёт на последней секунде, но уступила «Омским Ястребам» в 5-м матче

В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Долгое время команды не могли открыть счёт. Первая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте. В меньшинстве отличился нападающий «Чайки» Артём Левинский с передачи Артёма Мисникова. «Омским Ястребам» удалось быстро отыграться усилиями Глеба Трикозова, который отличился в большинстве с передачи Михаила Гуляева. На 57-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Александра Филатьева. «Чайка» отыгралась на последней секунде третьего периода благодаря голу Артёма Мисникова. Победный гол в овертайме забил Вячеслав Малов.

«Омские Ястребы» сократили отставание в серии до счёта 2-3. Шестой матч серии состоится в Нижнем Новгороде 25 апреля.