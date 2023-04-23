«Чайка» сравняла счёт на последней секунде, но уступила «Омским Ястребам» в 5-м матче

В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
Долгое время команды не могли открыть счёт. Первая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте. В меньшинстве отличился нападающий «Чайки» Артём Левинский с передачи Артёма Мисникова. «Омским Ястребам» удалось быстро отыграться усилиями Глеба Трикозова, который отличился в большинстве с передачи Михаила Гуляева. На 57-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Александра Филатьева. «Чайка» отыгралась на последней секунде третьего периода благодаря голу Артёма Мисникова. Победный гол в овертайме забил Вячеслав Малов.
«Омские Ястребы» сократили отставание в серии до счёта 2-3. Шестой матч серии состоится в Нижнем Новгороде 25 апреля.
- 23 апреля 2023
-
14:00
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
12:38
-
12:15
-
11:52
-
11:21
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:46
-
08:41
-
08:25
-
07:56
-
07:46
-
07:13
-
06:44
-
06:26
-
06:23
-
05:46
-
05:41
-
04:58
-
02:57
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:20
-
21:57