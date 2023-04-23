«Чайка» сравняла счёт на последней секунде пятого матча финала с «Омскими Ястребами»

В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». После основного времени счёт ничейный 2:2.

Основные события в матче развернулись в третьем периоде. Сначала «Чайка» вышла вперёд в счёте, затем две шайбы забросили хозяева, однако удержать преимущество не смогли. Отчаянный штурм ворот в исполнении «Чайки» принёс свои плоды на последней секунде третьего периода. Наброс на ворота Василия Атанасова замкнул Артём Мисников. Судьбу матча решит овертайм.

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Отметим, что счёт в текущем противостоянии 3-1 в пользу «Чайки».