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«Чайка» сравняла счёт на последней секунде пятого матча финала с «Омскими Ястребами»

«Чайка» сравняла счёт на последней секунде пятого матча финала с «Омскими Ястребами»
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В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». После основного времени счёт ничейный 2:2.

Основные события в матче развернулись в третьем периоде. Сначала «Чайка» вышла вперёд в счёте, затем две шайбы забросили хозяева, однако удержать преимущество не смогли. Отчаянный штурм ворот в исполнении «Чайки» принёс свои плоды на последней секунде третьего периода. Наброс на ворота Василия Атанасова замкнул Артём Мисников. Судьбу матча решит овертайм.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Овертайм
2 : 2
ОТ
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Левинский (Мисников) – 49:17 (4x5)   1:1 Трикозов (Гуляев) – 53:20 (5x4)   2:1 Филатьев (Хворов) – 56:54 (4x4)   2:2 Мисников (Атанасов, Волокитин) – 59:59 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном аккаунте МХЛ Вконтакте.

Отметим, что счёт в текущем противостоянии 3-1 в пользу «Чайки».

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