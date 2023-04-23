Рябыкин: «Ак Барс» перестал опережать соперников, сказываются три матча во Владивостоке

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Специалист считает, что на казанской команде начала сказываться усталость из-за трёх матчей, проведённых во Владивостоке в серии с «Адмиралом».

«Первая встреча показала, что в этой серии «Ак Барс» смотрится не менее перспективно, чем соперник. Но второй и третий матчи болельщиков Казани могли насторожить — ЦСКА был сильнее, оба раза выиграл абсолютно по делу. Но самое главное, что ушла та игра, которой «Ак Барс» порадовал в первой встрече. Мне показалось, что Казань перестала опережать соперника. Понятно, что тяжело провести всю серию на том объёме движения, который был показан в первой игре. Но и просадок быть не должно.

Причина? На поверхности то, что за месяц «Ак Барс» трижды слетал во Владивосток. Это та нагрузка, которая так или иначе должна была сказаться. Ожидал, что функциональные моменты могут отразиться на форме «Ак Барса» ещё в предыдущей серии, но там Казани удалось быстро пройти «Авангард». Возможно, теперь отложенный эффект и сработал», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч серии состоится в Москве сегодня, 23 апреля. Начало матча — в 17:00 мск.