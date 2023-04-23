ЦСКА — «Ак Барс»: Светлаков вернулся в состав армейцев

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Андрей Светлаков, который ещё не играл в финале Кубка Гагарина — 2023.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;

Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;

Панкратов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;

Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк, Терехов.