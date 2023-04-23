ЦСКА — «Ак Барс»: Светлаков вернулся в состав армейцев

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Андрей Светлаков, который ещё не играл в финале Кубка Гагарина — 2023.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк, Терехов.
- 23 апреля 2023
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