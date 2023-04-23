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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА — «Ак Барс»: Светлаков вернулся в состав армейцев

ЦСКА — «Ак Барс»: Светлаков вернулся в состав армейцев
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ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Галиев) – 10:48 (5x5)   1:1 Слепышев (Окулов, Нестеров) – 14:35 (5x4)

Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Андрей Светлаков, который ещё не играл в финале Кубка Гагарина — 2023.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк, Терехов.

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