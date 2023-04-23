Нападающий «Коламбуса» Лайне сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2023

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне будет представлять сборную Финляндии на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний форвард забил 22 гола и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка в 55 играх, его среднее время на льду 19.07. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Лайне сыграл 462 игры, в которых набрал 379 (198+181) очков.
Отметим, что Патрик последний раз играл за сборную Финляндии в 2016 году. Тогда он принял участие в молодёжном чемпионате мира, взрослом чемпионате мира и Кубке мира.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые игры состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 23 апреля 2023
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