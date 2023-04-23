«Он победитель, который всегда готов к борьбе». Валкама — об игре вратаря ЦСКА Рейдеборна

Яакко Валкама, тренировавший Адама Рейдеборна во времена его игры за «Ак Барс», оценил игру голкипера ЦСКА в финале Кубка Гагарина с казанским клубом. Напомним, 31-летний хоккеист играл за «Ак Барс» с 2019 по 2021 год.

«Рейдеборн потрясающе читает игру. Отсутствие сумасшедших спасений – следствие того, что швед заранее выбирает необходимую позицию. Вдобавок в серии с «Ак Барсом» Адам хорошо знает примерно половину игроков казанской команды. Вместе с ними он тренировался и выходил на лёд. В этом плане у Рейдеборна есть преимущество над Биляловым.

Я смотрел матчи с участием Адама после того, как он ушёл из «Ак Барса». Это больше касается его первого сезона в ЦСКА. Я заметил небольшие изменения в его игре, но они связаны с адаптацией в новой команде. Я бы не стал выделять только физические и технические способности, потому что Адам – ментально очень сильный голкипер. Он победитель, который всегда готов к борьбе», — цитирует Валкаму «Бизнес Online».

Рейдеборн в текущем плей-офф сыграл за ЦСКА 21 матч и одержал 13 побед с 93,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,94.