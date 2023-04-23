Экс-директор «Трактора»: предсказал Зарипову, что он будет национальным героем Татарстана

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин вспомнил о переходе Даниса Зарипова из челябинского «Мечела» в «Ак Барс» в 2001 году.

«Больше 20 лет назад я отправил Зарипова в «Ак Барс». Мне позвонил главный тренер казанской команды Владимир Крикунов и сказал: «Мне в четвёртое звено нужен «масочник». Есть у вас в «Мечеле» кто-то?» – «Есть Данис Зарипов, но у него контракт на три года» – «Пойду к руководству, переговорю». Данис тогда вернулся из Канады и сильно выделялся: не зависел от партнёров и сам мог вести игру, видел поле, выигрывал единоборства. Через полтора часа Крикунов снова звонит: «Договаривайся с Зариповым, мы его берём».

Я подошел к Данису и сказал: «Тобой интересуется очень серьёзный клуб – «Ак Барс». Он был в шоке. Когда уже клубы договорились, Зарипов испугался и включил заднюю: «Меня там загонят, я не выдержу!» У Крикунова тогда были очень серьёзные тренировки. И я дал Зарипову полный расклад его судьбы. У главного тренера «Мечела» Николая Макарова был «Мерседес», который Данису очень нравился. Я ему сказал: «На следующий год ты приедешь в Челябинск на такой же машине». Так и случилось. Ещё я сказал ему: «Заиграешь в Казани, будешь национальным героем Татарстана». Начинал он там в четвёртом звене, а потом была создана тройка-бомба с Морозовым и Зиновьевым. В итоге карьера у Зарипова удалась. Так что не зря я договаривался и советовал ему перейти в «Ак Барс», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, Зарипов в феврале 2023 года объявил о завершении игровой карьеры.