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Полтапов и Журавлёв ловили шайбу, Радулов смотрел с бортика. Фото матча ЦСКА — «Ак Барс»

23 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором столичный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода гости вышли вперёд: счёт открыл Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева. На 15-й минуте первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьего периода ЦСКА вывел вперёд Владислав Каменев с передачи Окулова.

Таким образом, счёт в серии – 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Казани во вторник, 25 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.