Макдэвид — пятый по скорости достижения 60 очков в плей-офф за всю историю НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в четвёртом матче серии Кубка Стэнли Восточной конференции с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт три результативные передачи.

Второй ассист в матче помог 26-летнему форварду набрать своё 60 очко в плей-офф. Для этого хоккеисту понадобилось 41 игра в Кубке Стэнли. Как сообщает «Твиттер» StatsCentre, Макдэвид — пятый по скорости достижения 60 очков в плей-офф за всю историю НХЛ. Лидером является Уэйн Гретцки. Ему для достижения такого показателя потребовалось всего 26 встреч.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».

Ранее одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль стал третьим после Гретцки и Марио Лемье по скорости достижения 60 очков.