Драйзайтль — третий после Гретцки и Лемье, набравший 60 очков за 38 матчей плей-офф

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре проходит второй период. Хозяева ведут со счётом 2:0.

Заброшенной шайбой в составе «Эдмонтона» отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль. В моменте с голом ему ассистировали Маттиас Янмарк и Эвандер Кейн. Таким образом, на счету Драйзайтля теперь 60 очков во всех проведённых играх плей-офф. Немецкий хоккеист 19 раз поражал ворота соперника, а также 41 раз становился автором результативных передач. На набор такого количества очков Леону потребовалось 38 игр, что является третьим показателем в истории турнира.

На набор 60-ти очков Уэйн Гретцки затратил 26 матчей, а Марио Лемье — 34 игры.