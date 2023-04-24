Второй номер драфта НХЛ — 2023, как ожидается, сыграет за Канаду на чемпионате мира

По сообщению североамериканского журналиста Джеффа Марека, второй номер драфта НХЛ — 2023 Адам Фантилли, как ожидается, сыграет за сборную Канады на чемпионате мира.

Для Фатилли это будет первый опыт выступления за взрослую национальную команду, которая во второй раз за три года постарается выиграть золото. В текущем сезоне 18-летний форвард играл за команду университета Мичигана в NCAA. По итогам чемпионата, Адам получил награду «Hobey Baker Award», как лучший игрок студенческой лиги США. Центрфорвард за 36 матчей забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 66 очков.

В начале 2023 года с молодёжной сборной Канады Фантилли стал обладателем золотых медалей на МЧМ в Галифаксе и Монктоне.