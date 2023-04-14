Стал известен тренерский штаб Канады на ЧМ-2023, в него вошёл тренер женской команды

Федерация хоккея Канады на официальном сайте объявила состав тренерского штаба, который будет работать со сборной на чемпионате мира — 2023.

Главным тренером «кленовых листьев» будет Андре Туриньи, ныне возглавляющий «Аризону Койотс». Его помощниками станут наставник «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит, помощник тренера в «Детройт Ред Уингз» Алекс Тангуэй, а также нынешний главный тренер женской сборной Канады Трой Райан. Кроме того, в штабе будет работать видеотренер Джеймс Эмери, который занимает должность в «Калгари Флэймз».

Напомним, сборная Канады на ЧМ-2023 попала в одну группу с Казахстаном, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Словенией. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.