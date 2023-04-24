Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал провальную игру Капризова на старте плей-офф

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал провальную игру российского нападающего Кирилла Капризова и американского форварда Мэтта Болди в нынешнем плей-офф. В серии первого раунда с «Даллас Старз» (2-2) 25-летний лидер «дикарей» забросил лишь одну шайбу в четырёх матчах, не записав на свой счёт ни одного ассиста. 22-летний Болди набрал 3 (0+3) очка.

«Они просто продолжат играть правильно — как и раньше. Они будут вознаграждены. Им всё равно, нам всё равно, кто забрасывает, пока команда забивает голы», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Отметим, что Капризов забил 40 голов в регулярном чемпионате сезона-2022/2023. В четырёх матчах плей-офф он нанёс 13 бросков. У Болди 17 попыток поразить ворота «Далласа».