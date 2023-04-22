Болельщики «Миннесоты» скандировали «Сутер — отстой» из-за нарушений игрока на Капризове

Известный североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» рассказал, что фанаты «Миннесоты Уайлд» освистывали 38-летнего нападающего «Даллас Старз» Райана Сутера в третьем матче серии первого раунда. Болельщики так отреагировали на нарушение правил бывшего форварда «дикарей» против Кирилла Капризова.
«В Миннесоте скандируют «Сутер — отстой». Его освистывают, когда он касается шайбы, — это реакция на его удары клюшкой Капризова», — говорится в сообщении.
Сутер выступал за «Миннесоту» с 2012 по 2021 год.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.
- 22 апреля 2023
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