Болельщики «Миннесоты» скандировали «Сутер — отстой» из-за нарушений игрока на Капризове

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Известный североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» рассказал, что фанаты «Миннесоты Уайлд» освистывали 38-летнего нападающего «Даллас Старз» Райана Сутера в третьем матче серии первого раунда. Болельщики так отреагировали на нарушение правил бывшего форварда «дикарей» против Кирилла Капризова.

«В Миннесоте скандируют «Сутер — отстой». Его освистывают, когда он касается шайбы, — это реакция на его удары клюшкой Капризова», — говорится в сообщении.

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Сутер выступал за «Миннесоту» с 2012 по 2021 год.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.

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