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Эттингер установил рекорд НХЛ по проценту сейвов в плей-офф для вратарей не старше 24 лет

Эттингер установил рекорд НХЛ по проценту сейвов в плей-офф для вратарей не старше 24 лет
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24-летний американский вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер отметился примечательным статистическим достижением.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 01:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Хинц, Робертсон) – 35:42 (5x4)   0:2 Дадонов (Хинц, Линделль) – 43:05 (5x5)   1:2 Клингберг (Цуккарелло, Хартман) – 45:58 (5x5)   1:3 Сегин (Бенн, Хинц) – 56:29 (5x4)   2:3 Годро (Болди, Клингберг) – 58:40 (6x4)

Как сообщает пресс-служба НХЛ, хоккеист «шерифов» установил рекорд НХЛ (статистика ведётся с сезона-1955/1956) по проценту отражённых бросков в матчах плей-офф для игроков, которым не старше 24 лет и которые сыграли хотя бы 10 встреч. Эттингер показал 94,1% сейвов в 11 матчах плей-офф в карьере. Всего американец принял участие в 13 встречах. Ближайший преследователь — экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Роги Вашон (93,8%), игравший в НХЛ с 1966 по 1982 год.

Напомним, ранее завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.

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