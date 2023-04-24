Эттингер установил рекорд НХЛ по проценту сейвов в плей-офф для вратарей не старше 24 лет

24-летний американский вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер отметился примечательным статистическим достижением.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, хоккеист «шерифов» установил рекорд НХЛ (статистика ведётся с сезона-1955/1956) по проценту отражённых бросков в матчах плей-офф для игроков, которым не старше 24 лет и которые сыграли хотя бы 10 встреч. Эттингер показал 94,1% сейвов в 11 матчах плей-офф в карьере. Всего американец принял участие в 13 встречах. Ближайший преследователь — экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Роги Вашон (93,8%), игравший в НХЛ с 1966 по 1982 год.

Напомним, ранее завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.