The Athletic: Капризову прилетают удары клюшкой, Кирилл выглядит не в своей тарелке

Журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал неудачную игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в четвёртом матче с «Далласом» и во всей серии в целом.

«Надо думать, что Кирилла Капризова и Мэтта Болди в какой-то момент прорвёт, но время лучших снайперов «Уайлд» в регулярном чемпионате уходит.

В прошлом сезоне «Уайлд» были сильно разочарованы плей-офф после того, как зажигали и развлекались на протяжении всего регулярного чемпионата, завершив его с рекордными 113 очками и с рекордными для франшизы 305 голами. Тем не менее, как только они вышли в плей-офф, вся атака, кроме Капризова, засохла, а Кирилл забил рекордные для франшизы семь голов в шести матчах первого раунда с «Сент-Луисом».

В этом сезоне «Уайлд» полагались почти исключительно на Капризова, проводившего вторую подряд кампанию с 40+ голами. Он получил травму в Виннипеге, и внезапно дамбу множества других игроков прорвало, особенно в нападении и особенно для Болди, который забил 14 голов в своих последних 16 матчах регулярки.

Сейчас они в серии 2-2. Что хорошо, так это то, что забивают сбалансированно люди из разных звеньев, но плохо то, что они очень мало получают от Капризова и буквально ничего от Болди, который забил рекордный в карьере 31 гол во время своей второй регулярки.

Капризов, который после своих 47 голов в сезоне-2021/2022 забил 40 голов в этом сезоне, забил всего один гол, не сделал ни одной передачи и нанёс всего 13 бросков в четырёх встречах. У Болди нет голов, он отдал три передачи и 17 раз угрожал воротам, но прошлый матч закончился без бросков. У Капризова же было четыре попытки, в том числе при выходе «один на один» с Эттингером, остановившим прорыв. У него было ещё семь бросков, которые были либо заблокированы, либо не попали в створ.

Это матчи, в которых Капризов обычно выступает успешно, но он всё ещё пытается найти свою игру после 13 матчей, которые он пропустил из-за травмы нижней части тела в последний месяц регулярки. Он вернулся, чтобы сыграть две встречи, и забил гол, но выглядел иначе.

Добавьте к этому тот факт, что ему прилетают удары клюшкой от таких игроков, как Райан Сутер и Макс Доми, и получите большую вероятность, что Кирилл готов не на 100%, потому что он просто находится не в своей тарелке. К тому же, поскольку он самый опасный игрок «Миннесоты», Капризов окружён защитниками «Старз», — приводит слова Руссо The Athletic.