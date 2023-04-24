Капризов упустил два хороших шанса забить «Далласу», Кирилл не попал в пустые ворота

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов упустил два отличных момента забить гол в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (2:3, 2-2).
На восьмой минуте при счёте 0:0 встречи 25-летний форвард убежал «один на один» с голкипером «шерифов» Джейком Эттингером и не смог переиграть соперника. На 18-й минуте матча, когда «Миннесота» уступала 0:1 и играла в большинстве, у Капризова была ещё одна возможность поразить ворота. Шайба отскочила от борта на крюк Кирилла, однако нападающий не смог переправить её в пустые ворота, попав в сетку с внешней стороны.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.
- 24 апреля 2023
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