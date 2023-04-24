Валерий Ничушкин пропустит второй матч плей-офф НХЛ подряд из-за «личных причин»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» подряд. Об этом сообщил известный журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своей странице в «Твиттере».
Как отмечает североамериканский обозреватель, 28-летний форвард по-прежнему не с командой из-за «личных причин».
Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) пройдёт четвёртая встреча серии между «Сиэтлом» и «Колорадо». Счёт в серии — 2-1 в пользу «Эвеланш».
Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».
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