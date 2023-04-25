«Тампа» впервые в истории проиграла матч плей-офф, выигрывая в три шайбы в третьем периоде

«Тампа-Бэй Лайтнинг» установила антирекорд клуба в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».
К 49-й минуте встречи «молнии» выигрывали со счётом 4:1. Однако затем «Тампа» пропустила на 50-й минуте от Остона Мэттьюса, на 53-й американский нападающий оформил дубль, а на 57-й минуте Морган Райлли сравнял счёт. В итоге Александр Керфут в овертайме принёс победу «Торонто». Таким образом, «Тампа» впервые в своей истории проиграла матч плей-офф, выигрывая в три шайбы в третьем периоде.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
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