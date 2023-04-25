Василевский установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в четырёх матчах плей-офф

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил личный антирекорд по количеству пропущенных шайб в четырёх матчах плей-офф подряд, сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере». На старте серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (1-3) вратарю забили 19 раз.
В первом матче российский голкипер пропустил трижды, отразив 28 бросков. Во второй встрече Василевский совершил 30 сейвов, но «Торонто» смог забить семь голов. В третьем матче вратарь четырежды капитулировал при 24 отражённых бросках. В четвёртой встрече голкипер пропустил пять голов и 32 раза спас команду.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
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