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Василевский установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в четырёх матчах плей-офф

Василевский установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в четырёх матчах плей-офф
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил личный антирекорд по количеству пропущенных шайб в четырёх матчах плей-офф подряд, сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере». На старте серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (1-3) вратарю забили 19 раз.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 09:57 (5x4)   2:0 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 18:27 (5x5)   2:1 Аччари (Холл, О'Райлли) – 24:51 (5x5)   3:1 Стэмкос (Хедман, Пербикс) – 31:31 (5x5)   4:1 Киллорн (Хагель, Сергачёв) – 38:49 (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 49:44 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Нюландер, Джиордано) – 52:29 (5x4)   4:4 Райлли (Марнер, О'Райлли) – 56:04 (5x5)   4:5 Керфут (Джиордано, Нюландер) – 64:14 (5x4)

В первом матче российский голкипер пропустил трижды, отразив 28 бросков. Во второй встрече Василевский совершил 30 сейвов, но «Торонто» смог забить семь голов. В третьем матче вратарь четырежды капитулировал при 24 отражённых бросках. В четвёртой встрече голкипер пропустил пять голов и 32 раза спас команду.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

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