Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Колорадо» без Ничушкина отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Сиэтлу». Счёт в серии 2-2

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Уильям Борген, Даниэль Спронг и Джордан Эберле, отличившийся в овертайме. Голкипер Филипп Грубауэр отразил 20 бросков.

У гостей в этой встрече забросил только Микко Рантанен, оформивший дубль. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 40 бросков по своим воротам. Второй матч подряд по «личным причинам» пропустил российский нападающий Валерий Ничушкин.

После сегодняшнего матча счёт в серии между командами стал 2-2. Следующий матч состоится 27 апреля и начнётся в 4:30 мск.