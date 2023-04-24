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Дейтер: «Колорадо» играет лучше с Ничушкиным, сейчас он один из сильнейших форвардов НХЛ

Дейтер: «Колорадо» играет лучше с Ничушкиным, сейчас он один из сильнейших форвардов НХЛ
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Известный журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своём личном сайте поделился мыслями о неожиданном отъезде российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Будем надеяться, что это не какая-то ужасная личная ситуация для Большого Вэла. Что касается обстановки здесь и сейчас, мы надеемся узнать больше о его статусе от тренера Беднара. Если «Колорадо» придётся долго обходиться без 13-го номера, это будет огромная потеря. Не будем себя обманывать. Команда играет лучше, когда он в составе. Я бы сказал, что сейчас он один из сильнейших форвардов лиги», — говорится в сообщении.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».

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