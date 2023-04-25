«Трактор» продлил контракт с третьим защитником-бомбардиром команды в сезоне

«Трактор» объявил о продлении контракта с 24-летним защитником Ильёй Карпухиным. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Илья Карпухин является воспитанником «Трактора». Защитник прошёл всю клубную вертикаль от школы до главной команды, в 2018 году с «Белыми Медведями» стал бронзовым призёром Кубка Харламова. В следующем сезоне Илья дебютировал за «Трактор» в КХЛ, выйдя на лёд в гостевом матче со «Спартаком». За пять лет в составе челябинцев он выиграл бронзовые награды чемпионата КХЛ (2022).

«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильёй Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его. Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», — приводит слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова официальный сайт «Трактора».

Напомним, в завершившемся для «Трактора» сезона Карпухин стал третьим защитником-бомбардиром челябинцев. Хоккеист принял участие в 64 матчах, в которых записал на свой счёт 17 (7+10) баллов. Защитник провёл 55 силовых приёмов и заблокировал 99 бросков. Карпухин установил личный рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат. Всего в КХЛ на счету хоккеиста чёрно-белых 262 поединка и 53 (13+40) балла при показателе полезности «+13».